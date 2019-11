Guus Meeuwis geeft concert in New York

Het optreden in de Webster Hall in New York sluit aan bij eerdere internationale concerten in de Royal Albert Hall in Londen (2015) en L’Olympia in Parijs (2016). ,,Ik zag vroeger altijd T-shirts met London – Paris – New York, die laatste wilde ik graag nog aan mijn lijst toevoegen. In Webster Hall passen 1500 mensen en er hebben grootheden gestaan als Elvis, Frank Sinatra, U2, Sting en Prince. Het lijkt op Paradiso, het is zelfs nog van Al Capone geweest.’’