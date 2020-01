Guus Meeuwis: Ik nodigde Kraan gelijk uit om langs te komen op vakantie

Even twee jaar terug in de tijd. Vrienden van Amstel Live, 2018. Rapper Alex van der Zouwen, die in 2012 doorbrak als Kraantje Pappie met Waar is Kraan?, debuteerde bij de populaire concertreeks. Zijn kleedkamer in de krochten van het Rotterdamse poppaleis Ahoy was naast die van Guus Meeuwis. Ze kenden elkaar nauwelijks: ze waren elkaar in de jaren ervoor ‘misschien een keer of twee’ tegengekomen met optredens in het land. ,,Ik wist aanzienlijk beter wie Guus was dan dat hij wist wie Kraantje Pappie was, ja”, zegt ‘Kraan’, zoals iedereen hem noemt. Meeuwis grinnikt.