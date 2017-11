Guus Meeuwis' zin 'het is een nacht' krijgt plekje in de Dikke Van Dale

De zin maakt deel uit van het refrein van de zomerhit van dat jaar: Het is een nacht (Levensecht) . Het nummer stond twee maanden lang op de eerste plek van de hitlijsten. ,,Al aan het eind van dat jaar stond de uitdrukking in kranten", vertelt Den Boon. ,,Zonder dat er expliciet werd verwezen naar het nummer: in artikelen over sport, koken, politiek. Het is een beeld dat iedereen aanspreekt en dat multi-inzetbaar is voor een bijzondere nacht die niemand had verwacht."

Het nummer is onder meer in het Duits en het Engels vertaald. Maar de uitdrukking 'het is een nacht' heeft in andere talen toch niet dezelfde kracht als in het Nederlands, aldus Den Boon. Overigens voegt hij er wel aan toe dat de tekst van het lied niet perfect is. ,,Over de 'lege fles wijn' zijn al meer puristen gevallen, dat moet natuurlijk een 'lege wijnfles' zijn. Maar dat is toegestaan in literatuur, poëzie en liedteksten."