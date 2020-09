Gwen deelt ondanks 'winterdip’ kiekje in badpak en Fred onthult jurylid

Hoewel presentatrice Gwen van Poorten al last lijkt te hebben van een winterdipje, deelt ze nog wel een kiekje in badpak.

Amanda Balk , die tien jaar geleden furore maakte in De Gouden Kooi , houdt zichzelf voor dat alles goed gaat. Maar eigenlijk verlangt ze in haar bikini met slangenprint enorm naar het strand op het Griekse eiland Mykonos.

Hind Laroussi heeft het zo te zien naar haar zin in Las Vegas, maar wat zich daar afspeelt, verklapt ze niet. ‘What happens in Vegas, stays in Vegas’, luidt het gezegde immers.