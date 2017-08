Gwen van Poorten en Emma Wortelboer in online liveshow Club Hub

Een kleurrijke set, pakkende items, interactie met de kijker via social media en een handvol jonge talenten uit de BNN-vijver. Dat is het recept van de nieuwe, dagelijkse liveshow van de NPO. ,,We maken met de NPO fantastische televisieprogramma's, maar een hele hoop kids kijkt niet meer naar de televisie", legt Van Poorten uit tijdens de presentatie van het nieuwe platform. ,,Met Club Hub willen we hen toch naar de NPO trekken."

Quote We gaan het hele internet gek maken Gwen van Poorten

De eerste gast van het interactieve programma was 'treitervlogger' Ismail Ilgun. Hij ging met Gwen van Poorten in de lichtgroene en roze biechtstoelen van Club Hub zitten om te praten over de meest afwisselende onderwerpen, van zijn oude treitervlogs tot of hij nog maagd is. Het praatje in de biechtstoel is slechts één van de korte items waar Club Hub uit bestaat. De ietwat chaotische eerste aflevering springt van de hak op de tak om de aandacht van de jonge kijkers vast te houden.

BNN-talenten

De presentatie van Club Hub ligt in handen van diverse jonge BNN-talenten. Naast Gwen van Poorten zijn dat Emma Wortelboer, Joram Kaat, Cesar Majorana en Quinty Misiedjan. Ieder van hen presenteert zijn eigen dag en heeft zijn eigen thema. Zo is de dinsdag in handen van popcultuurliefhebber Quinty Misiedjan en praat Emma Wortelboer op woensdag over seks en drugs. ,,Het is een van de tofste dingen die ik tot nu toe heb mogen doen. We zijn actueel, we hebben de leukste gasten, we gaan rellen en we gaan het hele internet gek maken”, aldus Van Poorten.