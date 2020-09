Gwen van Poorten ligt bij het vuilnis en Dotan is onorigineel

Kevin Spacey weer aange­klaagd voor seksueel wangedrag

9 september Kevin Spacey (61) is vandaag door twee mannen aangeklaagd wegens seksueel wangedrag in de jaren 80. Beide mannen waren toen minderjarig. Star Trek: Discovery-acteur Anthony Rapp, die eerder al zijn verhaal deed, is een van de twee vermeende slachtoffers. Dat meldt TMZ.