Gwen van Poorten: Ons doel was voor kerst alle truckers aan de liefde helpen

,,Ze staan nu iets sterker in hun schoenen als het op daten aankomt’’, zegt presentatrice Gwen van Poorten, die alle dates begeleidde. ,,Dat drie of vier vrouwen of mannen speciaal op hen hadden geschreven, was goed voor hun zelfvertrouwen.’’ Twee truckers, Chris en Ed, maakten na de speeddates geen keuze. Zij voelden met niemand de chemie. ,,Maar zij hebben wel nieuwe reacties gekregen, dus wie weet komt er toch nog iets moois uit. Want ons doel was voor kerst alle truckers aan de liefde helpen.’’

Band

Of er een nieuwe reeks komt van Trucker zoekt Vlam, is nu nog te vroeg om vast te stellen. Maar als hij er komt, zou Gwen het format best willen uitbreiden: ,,Hoe leuk zou het zijn als we de trucker eerst wat beter kunnen leren kennen en pas daarna de dates zien? Dan krijgt een kijker een betere band met de chauffeur.’’



De reeks van dit jaar wordt komende maandag afgesloten met een kerstdiner. Daarbij zijn vier van de vijf truckers aanwezig; Myron uit Alphen aan den Rijn ontbreekt wegens vakantie. ,,Daar horen we van de chauffeurs hoe ze hun deelname hebben ervaren. In het algemeen kun je zeggen dat er een vuurtje is aangestoken. Ze zijn aan het daten geslagen en ik zie dat niet stoppen.’’



Vanaf vandaag komt de laatste van de vijf truckers aan bod op deze site: Willem (35) uit Enkhuizen. De man die achttien jaar lang schipper was, verloor binnen twee jaar zijn beide ouders en dat zette hem aan het denken over zijn leven. Hij rijdt tegenwoordig op de vrachtwagen en is klaar voor een rustige, gevoelige en avontuurlijke vrouw. Hij gaat op date met drie kandidates: Linda, Milene en Matilda.