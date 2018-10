Gwen van Poorten weg bij BNNVara: ‘Ik miste de verbinding met de kijker’

Het afscheid was voor Gwen een kleine maand geleden alsof ze haar navelstreng doorknipte. BNNVara, waarvoor de Brabantse onder meer Spuiten en Slikken presenteerde, voelt nog steeds als familie. ,,Daar kón ik niet weg, was altijd mijn gevoel‘’, vertelt Gwen. ,,Alles wat ik nu als presentatrice kan, heb ik daar geleerd. Ik deed oogkleppen op als er kansen op andere plekken voorbijkwamen.‘’



Toch begon het de afgelopen tijd te knagen. Als Gwen een idee had, kon het bij de ‘logge' publieke omroep soms maanden duren voor het op tv was. ,,Vroeger moest ik aankloppen bij de zenderbaas, als ik überhaupt wist wie dat was‘’, grapt ze. ,,En dan was het nog de vraag of ik groen licht kreeg. Ik ben juist van het bedenken, maken en gas geven. Dat gaat niet altijd samen met de plannen van een zender.‘’



Gwen en BNNVara zijn ook inhoudelijk uit elkaar gegroeid, vertelt ze. ,,Bij de televisie zijn we de mensen die tv kijken vergeten‘’, zegt ze. ,,Het gaat meestal over BN’ers en influencers. Ik mis de betrokkenheid van de kijkers, ik wil programma’s mét hen maken.‘’ Wat moeten we ons daarbij voorstellen? ,,Echte verhalen over echte mensen. Mijn droom is om shows te maken als Man bijt hond, Joris’ Showroom en Jambers.‘’