Video Nerveuze Annet bezorgt Linda ‘hartslag van 200’ met gok en ziet een ton verdampen

27 september Annet (52) uit Musselkanaal heeft Linda de Mol gisteravond een ‘hartslag van 200’ bezorgd met haar gokgedrag in het SBS 6-programma Miljoenenjacht. Hoewel de vrouw zelf ook extreem nerveus was, sloeg ze bij het eindspel meerdere riante biedingen af, omdat haar geluk niet op leek te kunnen op nota bene haar trouwdag. Uiteindelijk ging ze nét te lang door. ,,Jouw moed had eigenlijk beloond moeten worden met een miljoen”, zei De Mol voor het oog van 1.253.000 kijkers.