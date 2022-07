H.E.R. speelt hoofdrol in live-actionspecial Beauty and the Beast

Viaplay maakt serie over vuurwerk­ramp Enschede

Viaplay gaat een serie uitzenden over de vuurwerkramp in Enschede. Deze dramaserie gaat Roombeek heten en is vanaf het najaar van 2023 op de streamingdienst te zien. De opnames voor de dramaserie starten in het voorjaar van 2023, meldt Viaplay.

