Haarlems theater heeft boete van 2500 euro binnen voor volle zaal Theo Maassen

NPO Serious Request zamelt geld in voor herstel regenwou­den

9:20 Dit jaar staat het onderwerp klimaatverandering centraal tijdens NPO 3FM Serious Request. In Amersfoort gaat er 24 uur per dag live radio worden gemaakt om zoveel mogelijk geld op te halen voor het beschermen én herstellen van regenwouden in Zuid-Amerika, een actie van het Wereld Natuur Fonds (WWF).