‘Haatoma’ Anja (70, gepensioneerd verpleegkundige) blijkt er een verwerpelijke hobby op na te houden

Miley Cyrus onthult bizar werkschema als 13-jarige: ‘Twaalf uur per dag, zes dagen in de week’

Miley Cyrus blijft scoren. Na haar enorme hit Flowers, succesalbum Endless Summer Vacation verovert ze nu de hitlijsten met het nummer Used to be young. Ter ere van haar nieuwe nummer heeft ze een TikTok-serie opgenomen, waarin ze terugblikt op haar rijke carrière die als 11-jarige begon. Ze onthult haar bizarre werkschema als kind toen ze de rol van Hannah Montana speelde. ,,Ik werkte twaalf uur per dag.”