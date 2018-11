Hailey Baldwin ziet kinderen krijgen nog niet zitten

,,Ik hou van kinderen en ik kan niet wachten tot ik ze zelf krijg. Dat ligt nu ook meer in de lijn der verwachting, maar het zal zeker nog even duren", aldus het model. Als dochter van Stephen Baldwin weet Hailey hoe het voor haar kinderen zal zijn om een bekende vader te hebben. Toch heeft ze zelf in haar jeugd niet veel meegekregen van het sterrendom van haar pa, zo vertelt ze in het interview.



,,Mijn ouders hebben mijn zus en mij zo ver van Hollywood opgevoed, dat je bij ons thuis niets terugzag van de showbusiness", herinnert ze zich. ,,Ik heb een normale jeugd gehad. Ik kwam pas meer in de spotlight te staan toen ik 19 was."



Justin vroeg Hailey in juli ten huwelijk op de Bahama's. In september staken de geruchten de kop op dat de twee in het geheim waren getrouwd. Op de Amerikaanse feestdag Thanksgiving eerder deze maand bevestigde Justin hun huwelijk. ,,Mijn eerste Thanksgiving als getrouwde man", schreef hij bij een foto.