Halfzus haalt uit naar Meghan Markle: ‘Te gek voor woorden dat zíj durft te klagen’

Het interview dat Meghan Markle (38) gaf tijdens haar bezoek aan Zuid-Afrika met echtgenoot prins Harry (35), is ook bekeken door haar halfzus Samantha. En die heeft geen goed woord over voor de hertogin van Sussex, die volgens haar in de tv-special ‘ Harry & Meghan: An African Journey’ behoorlijk schaamteloos was. Dit meldt het Amerikaanse nieuwsprogramma ‘Inside Edition ’.

,,Het is te gek voor woorden dat iemand die over de hele wereld wordt bijgestaan door peperdure bodyguards, in privé-vliegtuigen vliegt en bovendien miljonair is, het lef heeft om te klagen”, aldus Samantha, die al jaren overhoop ligt met Meghan en zich vaker publiekelijk over haar halfzusje heeft uitgelaten.

Over het feit dat de Britse royal in het interview zei dat bijna niemand aan haar gevraagd heeft hoe het met haar gaat, is Markle evenmin te spreken. ,,Hoe verzin je het? Heeft zij mij ooit gevraagd hoe het met me gaat na twee hartaanvallen?” Samantha vindt de kritiek die ze op Meghan heeft niet hard. ,,De waarheid zeggen is niet gemeen. Meghan wist precies waar ze aan begon en wat ze voor ogen had. Dat heeft ze uiteindelijk ook gekregen.”

Emotioneel

Voor de documentaire werden Meghan Markle en prins Harry vorige maand gevolgd tijdens hun tiendaagse reis door Zuid-Afrika. Tijdens een interview werd de hertogin van Sussex behoorlijk emotioneel. Haar stem brak toen ze openhartig vertelde hoe moeilijk ze het vindt om als pasgetrouwde moeder met alle aandacht om te gaan. ,,Kijk, elke vrouw - en al zeker als je zwanger bent - is kwetsbaar. Dus dat was echt een uitdaging”, zei ze op de vraag welke impact alle publiciteit heeft op haar ‘lichamelijke en geestelijke gezondheid’. ,,Je hebt net een pasgeborene en als vrouw... het is veel. Dus je gooit het maar op de hoop terwijl je probeert om een nieuwe moeder en pasgetrouwde vrouw te zijn”.

,,Bedankt om me dat te vragen”, zegt Meghan vervolgens tegen de reporter. ,,Slechts weinig mensen vragen mij of het wel goed met me gaat. Maar achter de schermen is het wel de realiteit waar ik door moet.” Wanneer de presentator vervolgens vraagt of het wellicht eerlijk zou zijn om te zeggen dat het niet goed gaat, moet Meghan haar tranen verbijten. ,,Ja, dat klopt.”

