Halina (42) heeft nog geen haast met kinderen: 'Relatie met Daniël nog pril'

De actrice keek vanavond in het RTL4-programma Vijf Jaar Later terug op een gesprek dat ze elf jaar geleden had met Jeroen Pauw. In het oude interview vertelde een openhartige Halina over een groot angstbeeld dat ze koesterde wat betreft het krijgen van kinderen ,,Dat ik op mijn 42ste wakker word en denk: oh nee, ik had het toch moeten doen'', riep de toen 31-jarige actrice, die niet zeker wist of ze wel koters wilde. ,,Dat ik met spijt wakker word en dat het dan niet meer kan.''



Halina was vooral bang dat ze zou 'vergeten' om kinderen te krijgen, zei ze vanavond. Dat is in ieder geval niet gebeurd. ,,Ik ben er zó bewust mee bezig geweest, voor het oog van het hele land'', lachte de actrice, die onder meer een documentaire maakte over haar kinderloosheid. Liefst zou Halina nu nog steeds zeggen dat ze wel ziet of ze ooit aan kinderen begint. ,,Maar dat kan niet, want ik ben 42'', vertelde ze. ,,Ik kan niet blijven zeggen: wie weet wel, wie weet niet.''