Halina Reijn is gefascineerd door macht en seks: ‘Drift en taboe, geen liefde’

Al heel lang is actrice Halina Reijn (43), zowel in haar professionele als privéleven, gefascineerd door de relatie tussen macht en seks. Het thema duikt op in bijna alle toneelrollen die zij in de loop der jaren vertolkte: van Hedda Gabler tot en met Het Temmen van de Feeks.



Geen wonder dat haar debuut als filmregisseur (lees hier de recensie) ook over dit onderwerp gaat, maar dan in de vorm van een gedramatiseerde karakterstudie. Het idee voor haar film Instinct kreeg zij toen zij vijf jaar geleden op de televisie een documentaire van de EO over liefdesrelaties in een TBS-kliniek zag.



,,Daar was destijds veel over te doen’’, memoreert Reijn. ,,Het ging over grensoverschrijdend gedrag in een gesloten instelling. Over therapeuten die getrouwd waren met psychopaten. Terwijl je denkt dat die vrouwen toch beter zouden moeten weten.



,,Het komt overigens meer voor dan je denkt. In Amerika is er zelfs een vrouwelijk jurylid geweest die een seriemoordenaar, bijgenaamd The Night Stalker, veroordeelde, maar hem vervolgens toch nog een huwelijksaanzoek deed omdat ze ondanks alles voor het monster was gevallen.”