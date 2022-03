Halle Berry over Moonfall: ‘Dit soort films moet je met een flinke korrel zout nemen’

Eigenlijk was de rol die Halle Berry (55) speelt in de rampenfilm Moonfall geschreven voor een blanke man. In eerste instantie had niemand bedacht de leider van een NASA-missie die de aarde moet behoeden voor een fatale botsing met de maan, door een vrouw te laten spelen. ,,Het is aan regisseur Roland Emmerich te danken dat ik deze rol kreeg’’, meldt Berry trots. ,,Hij vond dat ik genoeg leiderschap kon uitstralen om deze astronaut overtuigend te vertolken. Bless him! Roland is duidelijk iemand die zich buiten de platgetreden paden durft te begeven.’’