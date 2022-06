Hamer en Uslu voeren ‘schurend’ maar ‘open’ gesprek met mediasector over wangedrag

,,Het was een heel goed gesprek”, zei Uslu na afloop. ,,We hebben het gehad over wat er is geleerd de afgelopen tijd, wat er is gedaan en wat er nog gedaan kan worden, maar ook over wat er niet zo goed werkt en hoe je dingen het best kunt organiseren.” De staatssecretaris ziet dat er al veel wordt samengewerkt tussen de verschillende partijen in de sector, maar ‘realiseert zich ook dat je nog aan het begin bent en er nog veel moet gebeuren’.

Het was de tweede keer sinds half maart dat Uslu met producenten, zenders, omroepen en deskundigen om tafel ging over het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor de in april aangestelde regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Hamer was het de eerste keer. Ook zij kijkt terug op een ‘open gesprek’, zegt ze. ,,Kenmerk daarvan is dat het af toe schuurt, maar dat je het ook regelmatig flink met elkaar eens bent.”

Volgens Hamer zet de mediasector al stappen in de goede richting. ,,Ze zijn met elkaar als sector in gesprek over gezamenlijke gedragsregels waar ze zich aan moeten houden. Wat ik heb begrepen is dat ze dat al eerder dan na de zomer aan papier willen toevertrouwen.” De regeringscommissaris gaat zelf na de zomer weer met Uslu en de sector in gesprek. ,,Dan heb ik ook meer ervaringen en zij ook. Ik denk dat we nog wel een poosje met elkaar in gesprek blijven”, besluit ze.

