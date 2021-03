Hamid compleet beduusd: kijkers zamelen 12.000 euro in na harde uitspraak Frank Visser

Recensie Langver­wach­te fan-ver­sie van Justice League is slopend voor oog en oor

Er wordt heel wat afgeknokt in Zack Snyder's Justice League. En toch, geen enkele dreun of afgevuurde laserstraal komt echt aan in deze gevoel- en gewichtloze computerwereld waarin helden als Batman, Superman en Wonder Woman hopeloos – en veelvuldig in slow motion – ronddolen. 'En zo begint het einde', aldus schurk Steppenwolf op een moment dat de verzadiging allang is opgetreden. De film duurt dan nog een uur.