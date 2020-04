Handgeschreven songtekst ‘Hey Jude’ geveild voor bijna een miljoen

‘One Direction viert jubileum mogelijk met reünie’

10 april De kans op een reünie van de populaire boyband One Direction lijkt weer iets groter geworden. Volgens Liam Payne zijn er plannen omtrent het tienjarig bestaan van de groep. ,,Ons tienjarig jubileum komt eraan, dus we hebben de laatste weken veel met elkaar gesproken, wat erg fijn is", zegt de 26-jarige zanger tegen The Sun.