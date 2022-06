Hans Croiset zwaait af: ‘Het toneellandschap neemt afscheid van een grote meester’

Hij begon in 1955 op het toneel, als de zwakbegaafde Thomas in Hugo Claus’ stuk Bruid in de morgen, nota bene in Rotterdam. De stad waar Hans Croiset dit weekeinde afzwaait als de blinde Hamm in Samuel Becketts Eindspel. Een mooier stuk om een lange toneelcarrière mee te beëindigen dan Eindspel is nauwelijks denkbaar. ,,Laten we niet meer praten,” zegt Hamm aan het slot en de taal verdwijnt. Croiset zit in deze versie van Theater Rotterdam als Hamm verlamd in een rolstoel, alleen op het voortoneel.