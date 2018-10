Hans Klok is klaar in Nederland, nu tien jaar Las Vegas

In het voorjaar emigreert Hans ‘misschien wel voorgoed’ naar de Amerikaanse gokstad. Hij krijgt voor in ieder geval tien jaar een plek in het theater van MGM op de wereldberoemde Strip. Een pittige uitdaging, realiseert de illusionist zich ook. Hans geeft straks twee keer per dag, zes dagen in de week optredens in Vegas. ,,Als ik het volhoud natuurlijk", zei hij eerder dit jaar in Jinek. ,,Misschien zit ik hier volgend jaar wel weer en ben ik gillend weggerend."



De 49-jarige entertainer was naar eigen zeggen klaar met het continue toeren over de hele wereld. Met zijn veel bejubelde show House of Horror sloot hij deze zomer af in Nederland. Na een maand in Carré volgde nog een laatste afscheidstournee door het land, met Heerlen zondag als slotakkoord.



Voor Hans is het de tweede keer dat hij zijn 'American dream' najaagt. Elf jaar geleden stond hij ook al eens met een vaste show in Vegas, toen samen met Pamela Anderson. Daar ging echter de stekker uit vanwege de hoge kosten.