Hans Schiffers van Arbeidsvitaminen: Ik hing te veel de dj uit, dus ben wat tandjes teruggeschroefd

Hans Schiffers is een radiopresentator die, zoals hij het zelf zegt, tijdens de uitzending graag 'onder de koptelefoon' blijft. De stem van Arbeidsvitaminen laat zich elke werkdag tussen 9 en 12 graag meevoeren door de muziek, drie uur lang zo min mogelijk gehinderd door de razende buitenwereld. Vaak met z'n ogen dicht deint Schiffers mee op de noten uit de Worn Down Piano van Mark & Clark Band en Freddie Mercury op z'n breekbaarst in Queens Love of my Life. Droomt weg bij I'm Sorry van Brenda Lee en schudt daarna driftig met zijn hoofd op het magistrale drumwerk van Cesar Zuiderwijk in Radar Love.