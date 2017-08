Hans van der Togt opnieuw geholpen aan drankverslaving

Hans gaf in augustus vorig jaar een openhartig interview aan AD Magazine waarin hij vanuit zijn duikhuisje in het Friese Achlum toegaf dat ouder worden hem zwaar valt. ,,Ik zal het maar eerlijk zeggen: het is hier soms best eenzaam", gaf hij toe.

Hij ging ook in op zijn alcoholgebruik. ,,Ik ben mateloos, ja, maar de drank heb ik nu redelijk onder controle. Ik haal ’s ochtends één fles wijn bij de Spar. Sterke drank komt mijn huis niet meer in. Na mijn verblijf in de afkickkliniek heb ik twee jaar niets gedronken, maar twee jaar geleden ben ik toch weer voorzichtig begonnen. Vorig jaar was het even meer dan een fles per dag, maar ik heb de knop omgedraaid. Die ene fles is echt genoeg. Ik zeg weleens: Het is hier zo rustig, je wordt vanzelf alcoholist."

Verslavingszorg

In december zei Hans vervolgens dat hij gestopt was met drinken, maar kreeg daarna een terugval. ,,Ik heb de verslavingszorg in Friesland gebeld en gezegd dat ik weer een probleem had en dat ik helaas weer was gaan drinken maar dat ik er wel heel graag vanaf wilde en of ze me konden helpen", zegt hij tegen Shownieuws. ,,En dat hebben ze op een uitstekende manier gedaan."

Een speciale pil biedt nu uitkomst. ,,Daardoor heb je geen behoefte meer aan alcohol en je kan dan rustig één à twee glaasjes, drie glaasjes hoogstens, per dag drinken. Dat helpt mij heel goed."