Harmjan zegt baan op en vertrekt naar Oostenrijk voor Astrid: ‘Ben de gelukkigste vrouw op aarde’

B&B Vol LiefdeLiefdesnieuws vanuit Oostenrijk: Harmjan heeft zijn baan als vrachtwagenchauffeur opgezegd en vertrekt begin september naar Sankt Michael im Lungau om daar in de bed en breakfast van zijn kersverse vriendin te gaan werken. ,,Ik ben de gelukkigste vrouw op aarde”, jubelde Astrid vanavond in RTL Boulevard .

Tegen alle verwachtingen in maakte Astrid afgelopen vrijdag bekend dat Harmjan en zij het samen erg leuk hadden. En dat terwijl de b&b-eigenaresse eerder deze week nog stelde geen ruimte in haar hart te hebben voor de liefde ,,Daar zitten nu die twee kleine draakjes in van mij en daar past niks meer bij. Ik wil het goed doen voor hen”, vertelde Astrid in tranen aan Harmjan.

Ook hij moest even slikken, maar wilde Astrid nog lang niet opgeven. ,,Ze is honderd procent de moeite waard om volledig voor te gaan”, stelde Harmjan. Nadat hij terugkeerde naar Nederland, hielden de twee contact. Al snel werd duidelijk dat Harmjan naar Oostenrijk moest afreizen voor een hereniging met Astrid. ,,En dat was voor ons beide gewoon fantastisch goed.”

Emoties

Inmiddels gaat het zo goed tussen de tortelduifjes, dat Harmjan zijn baan als vrachtwagenchauffeur heeft opgezegd. ,,2 september is mijn laatste werkdag in Nederland”, maakte hij vandaag bekend in RTL Boulevard. ,,Zij gaat niet terug naar Nederland. Maar dat wist ik van tevoren.”

Astrid, zichtbaar ontroerd door alle emoties, voelt zich ‘de gelukkigste vrouw op aarde’ nu Harmjan in haar bed en breakfast komt werken en daar wellicht later zelfs intrekt. ,,Ik heb maar één woord. Ze is alles”, zwijmelde Harmjan.

