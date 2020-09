Harry en Meghan gaan komende jaren series maken voor Netflix

VMA-show staat stil bij dood Chadwick Boseman

31 augustus De Video Music Awards zijn zondagavond opgedragen aan Chadwick Boseman. Tijdens de opening van de awardceremonie noemde presentatrice Keke Palmer de acteur ‘een ware held’. ,,Voordat we met de muziek beginnen vanavond, wil ik even stilstaan bij de verschrikkelijke dood van Chadwick Boseman’’, zei Keke toen ze de avond aftrapte in New York. ,,Een acteur wiens talent en passie een inspiratie was voor alle fans en iedereen die hij ooit is tegengekomen.’’