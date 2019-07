Harry en Meghan horen bij invloedrijkste celebs online

Lee Towers helpt Johan Derksen

15:15 Ook het tweede concert dat Johan Derksen organiseert voor zijn zieke chauffeur Aleksandra Plug, beter bekend als blueszangeres AJ Plug, heeft een datum en plaats. In Katwijk wordt op 22 augustus Benefiet met The Sixties Originals gehouden, een avondvullende programma. In zalencentrum Tripodia is Lee Towers een van de acts.