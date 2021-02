Harry en Meghan keren definitief niet terug als actieve leden Brits koninklijk huis

Kraantje Pappie bevestigt komst dochtertje: ‘We zijn compleet’

17 februari De geruchten gingen al, maar vandaag heeft Kraantje Pappie het nieuws zelf bevestigd: hij is vader geworden van een dochtertje. ⁣Maeve Celine van der Zouwen, zoals het meisje heet, is op 10 februari geboren. ‘Alleen was ik oke, samen waren we beter, met jou zijn we compleet’, schrijft de rapper op Instagram.