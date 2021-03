Harry en Meghan op oorlogspad bij Oprah: verbrandt droompaar van weleer alle schepen achter zich?

Met zweet in de handen wachten medewerkers van het koninklijk paleis op de uitzending van Oprah With Meghan And Harry. De gedeelde videoclips met fragmenten van het interview met de Amerikaanse talkshowkoningin doen het ergste vermoeden. In de tuin van een zonovergoten villa in Santa Barbara bijt het tweetal niet op hun tong om hun afscheid als ‘royal’ en hun vertrek uit het Verenigd Koninkrijk toe te lichten.



Meghan Markle beschuldigt zonder omhaal van woorden haar schoonfamilie en hun staf van het voeren van een campagne om haar zwart te maken. ,,Ze spelen een actieve rol om de leugens over ons in stand te houden”, vertelt de voormalige actrice. Prins Harry laat weten te hebben gevreesd voor het welzijn van zijn vrouw. ,,Mijn grootste zorg is dat de geschiedenis zich herhaalt”, antwoordde hij op een vraag van Oprah Winfrey.