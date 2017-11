Harry: Meghan zou dikke vrienden geweest zijn met mijn moeder

Het was de vraag die bij iedereen op de tong brandde: hoe vroeg Harry Meghan ten huwelijk? Die vraag werd dan ook direct aan het begin van het interview beantwoord. In hun huis in Kensington ging Harry op zijn knieën terwijl ze kip aan het roosteren waren. De Amerikaanse kon bijna niet wachten tot hij de vraag zou stellen. ,,Zal ik je de ring dan maar geven?", voegde Harry daar vervolgens aan toe.



Vandaag maakte het koppel bekend komend voorjaar te gaan trouwen. Tot nu toe waren de twee erg geheimzinnig over hun relatie, maar vanavond vertelden ze in geuren en kleuren over hoe hun liefde groeide. ,,Toen ik haar zag, wist ik dat ik even wat meer moeite moest doen", lachte Harry. Meghan: ,,We hadden het toen meteen over wat we allemaal voor deze wereld wilden doen. Daarin hebben we zoveel gemeen."

Quote Toen ik haar zag, wist ik dat even wat meer moeite moest doen

Keuze

De opbloeiende liefde zorgde voor een langeafstandsrelatie waarbij Meghan continu heen en weer vloog tussen Amerika, haar thuisland, en Londen. ,,Je wist niet meer wat tijd was", aldus Harry. Meghan: ,,Het was een keuze. Maar we wilden tijd investeren in deze relatie."



Omdat hun relatie al snel onder een vergrootglas kwam te liggen, vonden de afspraakjes bij Harry thuis plaats. Harry: ,,We draaiden het hele proces om. Dat biedt andere mogelijkheden, waardoor we veel closer werden. Ik kan alle stellen aanraden om de dates te laten zitten en het gewoon om te draaien."

Volledig scherm © AP

Niet gewend

Quote Het is een misverstand dat ik dit gewend zou zijn Hoewel Meghan als actrice al wel in de publiciteit kwam, verraste de hoeveelheid aandacht die ze door haar relatie met Harry kreeg haar wel. ,,Ik was verrast door wat er na zes maanden relatie over me heen kwam. Het is een misverstand dat ik dit gewend zou zijn. Ik maakte als actrice niet echt deel uit van de tabloid-cultuur. Ik had een redelijk rustig leven, kon mij volledig op mijn werk focussen. Er werden zoveel onwaarheden gepubliceerd, dus ik nam mij voor om vooral niet te veel te lezen, en ons vooral te concentreren op onze relatie. Die staat op de eerste plaats."



Hoewel het stel elkaar razendsnel leerde kennen, gaan de twee het de komende tijd wat rustiger aan doen. ,,We hebben nog geen plannen voor kinderen. We doen alles stap voor stap. We willen graag kinderen, maar nog niet meteen. We zijn gewoon een goed team en onze relatie staat altijd op de eerste plaats."

Diana

Ook Diana kwam tijdens het gesprek aan bod. In de verlovingsring van Meghan zijn diamanten verwerkt die toebehoorden aan de moeder van Harry. Meghan: ,,Via Harry en andere bekenden van haar heb ik haar ook een beetje leren kennen." Of de twee vrienden geweest zouden zijn? Harry: ,,Ze zouden dikke vrienden zijn geweest. Op dit soort dagen mis ik haar, omdat ik weet dat ze van blijdschap heen en weer zou springen door de kamer. Maar dat doet ze nu vast ergens anders."



Lees alles over de verloving van prins Harry en Meghan Markle in het dossier.

Volledig scherm Harry en Meghan na de aankondiging van hun verloving. © EPA