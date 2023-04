Harry Potter-acteur Daniel Radcliffe vader geworden van eerste kindje

Daniel Radcliffe is vader geworden. Dat bevestigt de woordvoerder van de Harry Potter-acteur aan het Amerikaanse blad Us Weekly nadat hij maandag met een kinderwagen werd gespot.

Het is niet bekend wanneer Radcliffe (33) en zijn vriendin Erin Darke (38) hun kind hebben verwelkomd. Het nieuws over de zwangerschap kwam pas vorige maand naar buiten. ,,Daniel is zo enthousiast dat hij vader wordt”, meldde een bron toen aan The Sun. ,,Zijn relatie met Erin is heel bijzonder en iedereen denkt dat ze geweldige ouders zullen worden.” Een woordvoerder van Darke zou het nieuws later hebben bevestigd aan de tabloid.

Radcliffe en Darke ontmoetten elkaar tijdens de opnames voor de film Kill your darlings in 2013, waarin ze allebei te zien zijn. In een recent interview met People vertelde Radcliffe nog ‘een heel fijn leven’ met Darke te hebben. ,,We zijn al tien jaar samen en we zijn heel erg gelukkig.”

Vorig jaar vertelde de acteur aan Newsweek dat hij zijn kinderen graag op filmsets ziet werken, maar dan wel áchter de camera. ,,Het zou een droom zijn als ze op een filmset komen en zeggen: ‘God, weet je, ik zou graag op de kunstafdeling willen zitten. Ik zou graag iemand in de crew willen zijn’. Filmsets zijn geweldige plekken. Ik denk dat het geweldig kan zijn voor kinderen, maar het is echt de roemkant die koste wat het kost moet worden vermeden.”

