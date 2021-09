Harry Potter-acteur Tom Felton onwel tijdens golfevenement

De Slag om de Schelde Tom Felton: van Harry Potters rivaal Draco tot Britse soldaat in De Slag om de Schelde

3 juni Niet alleen Nederlanders bevolken het oorlogsdrama De Slag om de Schelde, dit weekend eindelijk in de bioscoop. In een van de Britse soldaten is Tom Felton alias Draco Malfoy uit de Harry Potter-filmserie te herkennen. Deze krant sprak de acteur over zijn aandeel in een van de duurste Nederlandse films ooit en blikte met hem terug op zijn iconische rol als Potters duivelse evenknie.