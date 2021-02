Harry Potter-actrice wilde zelf betalen voor extra scène: ‘Er was geen begrafenis voor Perkamentus!’

Evanna Lynch, die Loena Leeflang (Luna Lovegood) speelde in de filmreeks, vertelt in de podcast: ,,Je wil de personages waar zoveel mensen van houden, eren. Daarom was ik zo ontzet dat ze geen begrafenis voor Perkamentus zouden houden. Na alles wat hij gedaan had, na alles wat hij voor Harry Potter betekende, na alles wat hij gegeven had ... Toen hij stierf moesten we allemaal onze toverstokken in de lucht steken en dan hebben ze via een speciale techniek tranen op me geplakt, omdat de scène niet droevig genoeg was. Maar er was geen herdenking.”