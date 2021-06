Harry Sacksioni werd 40 jaar lang gestalkt: ‘Ineens sloegen de stoppen door’

VIDEO Bob Odenkirk over actiefilm Nobody: ‘Ik kon er mijn woede en frustratie in kwijt’

11:30 Voor de snoeiharde actiefilm Nobody haalde Bob Odenkirk, bekend van de serie Better Call Saul, inspiratie uit een situatie waarbij inbrekers zijn huis binnenvielen. ,,Daar hield ik veel woede en frustratie aan over", aldus de 58-jarige acteur in een video-interview met deze website. ,,Hoewel ik het goed heb afgehandeld, zag ik geen manier om terug te slaan en dat zat me toch niet helemaal lekker. Uit dat gevoel kon ik putten bij dit personage.”