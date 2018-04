'Harry Stevens' uit Oppassen!!! (76) overleden

André Hazes spot schim van dode vader in kiekje van zoon: Wat apart

Volkszanger André Hazes (24) was vanavond enorm verbaasd toen volgers de geest van zijn overleden vader ontwaarden in een ogenschijnlijk normaal Instagram-kiekje van zijn zoontje André III. Hoewel de artiest normaal gesproken sceptisch is over paranormale verschijningen, zag hij de schim van zijn vader zelf ook. ,,Ik zal wel moe en gek zijn, maar wat apart.''