Harry Styles heeft weer last van oude stalker

Pablo Tarazaga-Orero zou woensdag hebben ingebroken in het huis van Styles in Londen. Daar zou hij een vrouw die aan het werk was hebben aangevallen. Tijdens de inbraak zou hij ook een vaas van de 28-jarige zanger hebben vernield. De dakloze Tarazaga-Orero wordt aangeklaagd voor vernieling, mishandeling en het gebruik van geweld om toegang tot het huis van Styles te krijgen.