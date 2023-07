Harry Styles in zijn oog geraakt door voorwerp uit publiek

Harry Styles is zaterdagavond tijdens een concert in Wenen in zijn oog geraakt toen een fan iets het podium opgooide. De beelden waarin de 29-jarige zanger op het podium naar zijn oog grijpt, werden zondag veel gedeeld op sociale media.

Het is niet duidelijk wat Styles precies raakte en of hij schade aan zijn oog heeft. De zanger onderbrak zijn lied even tijdens het incident.

Er lijkt de afgelopen maanden een bizarre toename te zijn van incidenten waarbij artiesten op het podium worden geraakt door objecten. Zangeres Bebe Rexha kreeg een smartphone in haar gezicht en moest gehecht worden. Rapper Drake kreeg eveneens een telefoon naar zijn hoofd gegooid. Tijdens een concert van zangeres Ava Max klom een man op het podium die haar vervolgers in haar gezicht sloeg. P!NK kreeg de as van de moeder van een fan naar zich toe gegooid en Lil Nas X legde kort zijn optreden stil toen er een seksspeeltje op het podium werd gesmeten.

