Harry Styles scoort eerste nummer 1-hit in Verenigde Staten

De 26-jarige zanger is deze week van de zevende naar de eerste plek gestegen met zijn single Watermelon Sugar . De hoogst genoteerde positie van Styles daarvoor, een vierde plek, behaalde hij in 2017 met Sign of the Times . Eerder dit jaar stond de zanger ook op de zesde plaats met Adore You , net als Watermelon Sugar van zijn tweede soloalbum Fine Line . Styles is het tweede oud-lid van One Direction dat de Billboard Hot 100 aanvoert. Zayn Malik deed dit al in 2016 met Pillowtalk .

Pauze

One Direction stond nooit op de eerste plaats. Met Best Song Ever scoorde de boyband in 2013 wel een tweede plek. Ook met vijf andere nummers stond de groep in de top tien.



Of Styles ooit samen met zijn collega's in de hitlijst komt, is nog maar de vraag. One Direction kondigde in 2016 aan een pauze te nemen, maar kwam vervolgens niet meer bij elkaar. Kort daarvoor stapte Zayn Malik uit de band.