‘Hartstikke zieke’ tv-bioloog Freek Vonk knapt langzaam weer op

Freek Vonk (35) voelt zich na een paar moeilijke dagen op bed langzaamaan weer wat beter. Helemaal uitgeziekt is hij nog niet, maar de tv-bioloog is kennelijk wel weer sterk genoeg om ‘voorzichtig op pad te gaan’, vertelt hij op Instagram.

Freek moest afgelopen weekeinde de opnames van Freeks Wilde Wereld in de jungle van de Filipijnen annuleren omdat hij al dagen ziek op bed lag. De populaire tv-maker klaagde onder meer over hoge koorts, buikkrampen, misselijkheid, hoofdpijn, spierpijn en diarree. Wat precies de oorzaak was, is nog niet duidelijk.

,,De Filipijnse arts wist mij na een bloedonderzoek helaas geen duidelijkheid te geven. Wel heeft hij mij per infuus direct twee liter vocht toegediend, omdat ik uitgedroogd was. Sowieso thuis nog maar een goede dengue test en een parasieten check laten doen”, aldus Vonk die hoopt dat hij het ergste heeft gehad. Voor Freek was het de eerste keer dat hij door ziekte niet kon filmen. ,,Nu voorzichtig opnames hervatten en proberen in de laatste week Filipijnen toch nog wat mooie afleveringen te maken voor Freeks Wilde Wereld.”

Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, is een tropische infectieziekte die wordt veroorzaakt door het denguevirus en wordt overgedragen door verschillende soorten muggen. Bij lichte gevallen wordt door drinken of via een infuus gezorgd voor rehydratie. Bij ernstigere gevallen worden vloeistoffen via een infuus en bloedtransfusie toegediend.

Het is niet de eerste keer dat de in Dordrecht geboren televisiemaker tijdens opnames flinke pech heeft. In februari 2017 werd hij op de Bahama’s gebeten door een rifhaai. Vonk werd drie uur lang geopereerd en kreeg meer dan 100 hechtingen. Hij hield er een groot litteken aan over, maar zette zijn televisiewerk door.

