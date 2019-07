Harvey Weinstein wisselt opnieuw advocaten in

Temptation Island Gaat Thomas de fout in nu verleid­ster Djamiah bij hem in bed kruipt?

19:38 ‘The game is on’, luidden de woorden van YouTuber Thomas Cox in Temptation Island VIPS. En het spel is zéker begonnen, want een groot deel van de verleid(-st)ers werd vandaag naar huis gestuurd omdat ze niet in de smaak vielen bij de bezette deelnemers. Dat betekent maar één ding: de begeerlijke singles hoeven niet meer te dringen om aandacht van hun favoriet op te eisen.