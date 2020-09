Hazesjes tonen familieliefde en Gordon geweerd van Tinder

Ondanks wereldhit gaat Harry Styles in 2020 het podium niet meer op

15 september Verdrietig nieuws voor fans van Harry Styles. De ex-zanger van One Direction stelt alle shows van dit jaar uit naar een nog nader te bepalen datum. Het gaat om shows in Zuid-Amerika, Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland. Eerder stelde hij ook al zijn shows in Noord-Amerika en Europa uit.