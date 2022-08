‘HBO brengt Batgirl van Belgische regisseurs niet uit’

De op het DC Comics-personage Barbara Gordon gebaseerde film was in eerste instantie bedoeld voor een release op het platform HBO Max. Vanwege onder meer de coronapandemie werd besloten de film toch in de bioscoop uit te brengen. Echter besloot Warner Bros. recent dat het alleen nog hele grote films in de bioscoop wil brengen en Batgirl zou daaraan niet voldoen. Waarom de film dan niet alsnog alleen op HBO Max wordt uitgebracht maakt de berichtgeving, die is gebaseerd op ingewijden, niet duidelijk.