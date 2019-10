HBO kondigt nieuwe prequel Game of Thrones aan

House of the Dragon gaat over de familie Targaryen en beslaat tien afleveringen. Miguel Sapochnik, die meerdere afleveringen van Game of Thrones regisseerde, neemt een groot deel van de regie op zich. Schrijver George R.R. Martin, die de boekenreeks schreef waarop de serie is gebaseerd, is ook betrokken bij het maken van House of the Dragon. Wanneer de prequelserie op de buis moet verschijnen, is niet bekendgemaakt.