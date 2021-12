HBO Max deelt weer beelden Harry Potter-reünie

Update Blauw Bloed blijft toch op de buis, maar zonder Jeroen Snel

Het EO royaltyprogramma Blauw Bloed gaat volgend jaar in een nieuw jasje zonder presentator verder. Jeroen Snel blijft wel eindredacteur van het programma, maar in de uitzendingen zullen wekelijks alleen reportages over de Oranjes en andere koninklijke families te zien zijn. Dat heeft de EO vandaag gemeld.

7 december