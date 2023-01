HBO Max trekt stekker uit Titans en Doom Patrol

met video Jan Boskamp lag zes dagen op de intensive care: ‘Bijna naar de warme bakker’

Voetbalanalist Jan Boskamp (74) heeft een pacemaker gekregen. Dat vertelde hij in het programma Veronica Offside. Hij lag daardoor zes dagen op de intensive care. ,,Het was heel slecht. Ik was bijna bij de warme bakker.”

24 januari