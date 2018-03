HBO trekt honderden miljoenen uit voor spin-offs Game of Thrones

Fans van Game of Thrones opgelet! De hitserie krijgt meerdere spin-offs en de makers zijn van plan het groots aan te pakken. ,,Vijftig miljoen per seizoen is niet genoeg voor wat wij van plan zijn", aldus vicepresidente van HBO Francesca Orsi tegen Hollywood Reporter .

HBO is van plan om drie, vier, misschien wel vijf nieuwe series geïnspireerd op Game of Thrones uit te brengen. En wie denkt dat de makers van plan zijn om het succes van de serie op een gemakkelijke manier uit te melken, heeft het mis. Per serie wordt het budget voor het eerste seizoen hoger dan vijftig miljoen. Een bedrag dat vergelijkbaar is met het eerste seizoen van de originele serie.

Dit bedrag steekt overigens schril af bij de kosten die tegenwoordig worden gemaakt voor het stokpaardje van HBO. Tijdens het achtste en tevens laatste seizoen van Game of Thrones wordt liefst vijftien miljoen per aflevering gespendeerd.

Verwachting

Maar wat kunnen fans verwachten van de nieuwe series? Daar is nog maar weinig over bekend. Vermoedelijk gaan deze edities over belangrijke figuren in de fantasiewereld van schrijver George R. R. Martin, die zelf betrokken wordt bij het schrijven en produceren van de series. Te denken valt aan een prequel over het leven van Lord Eddard Stark of één van de telgen uit de roemruchte familie Targaryan.