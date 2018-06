Heather Locklear opnieuw gearresteerd na aanvallen agent

Deense prins Nikolai (18) opent modeshow Dior in Parijs

17:03 De Deense prins Nikolai stond dit weekend volop in de schijnwerpers tijdens de modeshow van Dior in Parijs. De 18-jarige prins, zevende in lijn van troonopvolging, opende de show in een lichtblauw en crèmekleurig ensemble.