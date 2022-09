Heel de stad springt bij om gezin te helpen na uitzending Steenrijk, Straatarm: ‘We zijn sprakeloos’

Kijkers Steenrijk, Straatarm discussië­ren over ‘karige’ bijdrage rijk gezin: ‘Ze hadden het niet hoeven doen’

Bijna een half miljoen mensen zagen gisteren hoe een gezin het andere gezin in Steenrijk, Straatarm nog een jaar lang wil helpen met een maandelijks boodschappenpakket ter waarde van zestig euro. Moeder Belinda vindt het ‘te gek’ en is er dankbaar voor, maar op sociale media raakten kijkers in discussie over de hoogte van het bedrag.

