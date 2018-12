Heel Holland Bakt begint met bonusaflevering met 500 bakkers

In een extra aflevering is te zien hoe uit deze 500 thuisbakkers een selectie van tien finalisten wordt gemaakt. Daarmee telt dit seizoen geen acht maar negen afleveringen. Nieuw dit jaar is ook dat het bakprogramma in de winter wordt uitgezonden. En dat kwam volgens presentator Van Duin maar al te goed uit. ,,Als het deze zomer was opgenomen, dan hadden we in die hittegolf in een tent moeten opnemen’’, vertelde hij onlangs aan RTL Boulevard. ,,Het was natuurlijk 30 tot 35 graden deze zomer. En dan de hitte van die ovens, de gebakjes houden dat ook echt niet vol. We hadden nu een heerlijk temperatuurtje, zo'n 20 tot 25 graden. Perfect.’’