'Heftige’ toneelstukken over seksueel misbruik: diepe zuchten en gesnik in de zaal

Video The Voi­ce-schan­daal trok honderden demonstran­ten naar Museump­lein: ‘Er is een beerput opengegaan’

Enorm groot was de opkomst van de demonstratie tegen seksueel geweld zaterdagmiddag in Amsterdam niet, maar de aanwezige vrouwen hebben vrijwel allemaal hun eigen verhaal. ,,Er is een beerput opengegaan.”

30 januari